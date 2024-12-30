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Yaptığı keke arsenik koyup kardeşlerini ve yeğenini öldürdü

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Brezilya’da Noel kutlaması için yaptığı kekin içerisine arsenik koyan 61 yaşındaki kadın, iki kız kardeşi ile yeğeninin ölümüne neden oldu.
Yaptığı keke arsenik koyup kardeşlerini ve yeğenini öldürdü

Brezilya'nın güneyinde Rio Grande do Sul eyaletinde yer alan Torres kentinde yaşayan 61 yaşındaki Terezinha Silva dos Anjos, Noel için yaptığı kekin içerisine arsenik koydu.

Noel kutlaması için toplanan misafirlerine içine yüksek miktarda arsenik koyan Anjos, iki kız kardeşi ile yeğeninin ölümüne neden oldu.

Keki yiyen 43 yaşındaki Tatiana Denize Silva dos Anjos, 58 yaşındaki Maida Berenice Flores da Silva ve 65 yaşındaki Neuza Denize Silva dos Anjos hayatını kaybederken keki yapan Anjos ile 10 yaşındaki yeğeni ile bir aile üyesi daha hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 23 Aralık’ta yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin otopsi sonuçlarında, üçünün de bedenlerinde mide bulantısı, kusma ve ishale neden olan ve oldukça güçlü bir zehir olarak bilinen arsenik tespit edildiği kaydedildi.

Eşinin mezarı da açılacak

Keke arsenik koyan kadının eşinin de eylül ayında zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiği ifade eden polis, yaşanan bu olayın ardından Anjos’un eşinin ölümünü de şüpheli bulunduğunu kaydetti.

Polis, Anjos’un eşinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatılması için mezarın açılmasını talep etti.

Ayrıca, Anjos’un evinde yapılan aramada ise aralarında beyaz bir sıvı içeren ilaç şişesi de dahil son kullanma tarihi geçmiş bazı ürünlerin bulunduğunu açıklayan polis, “İçinde kapsül olması gereken bir ilaç şişesi bulundu ve şişede kapsül yoktu. İçinde beyaz bir sıvı vardı ve bu sıvı da incelenecek” dedi.

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