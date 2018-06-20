Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik enerjisi kesik olacak.

İskele ve Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.00 ile 16.00 saatleri arasında Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar, Mücahitler Plajı ve İskele’nin bir bölümünün elektrik enerjisi kesik olacak.

BAZI KÖYLERDE BİR SAATLİK ELEKTİRK KESİNTİSİ YAŞANACAK

Öte yandan yarın 09.00 ile 10.00 saatleri arasında da Nergisli, Vadili, Paşaköy Ağıllar, Geçitkale Havaalanı, Akdoğan, Aket Tesisleri ve Yiğitler yolu üzerinde bulunan yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.