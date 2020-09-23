Yasak bölgeyi ihlal etti!

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan yakalan zanlı Amrasy Ali tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Döşemeci, olguları aktardı. Polis, zanlı Amrasy Ali’nin Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 21.09.2020 tarihinde Haspolat’ta Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, yasal olmayan yolla KKTC’ye giriş yaptığını söyledi. Polis, 22.09. 2020 tarihinde zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 1 gün tutukluluk emri alındığını anlattı. Polis, zanlıya askeri bölgeyi ihlal etmesinde yardımcı olan bir kişinin arandığının belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.