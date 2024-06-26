TDP’nin yönetimde olacağı dönemde “işsizlik” ve “gençlerin göçü” ile nasıl başa çıkacaklarını anlattı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üçüncü ülke yurttaşları ile ilgili hazırladığı ırkçı yasa tasarısına tepki koyarak,TDP’nin yönetimde olacağı dönemde “işsizlik” ve “gençlerin göçü” ile nasıl başa çıkacaklarını anlattı

Yaylalı: Irkçılığı da içinde barındıran bu yasayı kabul etmemiz mümkün değil

Yazılı açıklama yapan Yaylalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üçüncü ülke yurttaşları ile ilgili yeni yasa yapılması yönündeki basına açıklanan çalışmalarını hayret ve üzüntü ile takip ettiklerini söyleyerek, üçüncü ülke yurttaşlarına belirli şartlar altında barınma ve beslenme sağlanması koşuluyla mevcut asgari ücretin yüzde 30’u altında ücret verilmesi ana fikriyle hazırlanmaya çalışılan yasanın ırkçı bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Yaylalı, “Irkçı bir yaklaşımı da bünyesinde barındıran bu ve benzeri uygulamalara TDP olarak sonuna kadar karşı çıkacağız. Bunlar asla kabul edilebilir değildir” dedi.

“Üçüncü ülke yurttaşlarının istihdamı cazip hale getirilemez”

Belirli kişi ve çevrelerce yıllardır dile getirilen bu ve benzeri görüşlerin; geçmiş hükümetler ve toplum nezdinde de hiçbir zaman değer bulmadığını ve itibar görmediğini vurgulayan Yaylalı, ülkenin en önemli sorunlarının başında işsizliğin olduğunu hatırlattı.

Yaylalı, “Gençlerimizin sürekli olarak yurtdışına göç ettiği, Kıbrıs’ın güneyinde iş bulabilmek için sıra beklediği bir dönemde üçüncü ülke yurttaşlarının Kıbrıs’ın kuzeyinde istihdam edilmesinin yasalar eliyle cazip hale getirilip teşvik edilmesi, TDP olarak bizim asla kabul edebileceğimiz bir anlayış olamaz” dedi.

“İşsizlikle mücadele TDP’nin en önde gelen hedefleri arasında olacaktır”

Ülke yönetimine talip olanların esas amaçlarının; yurttaşların işgücü piyasasına girişlerinin sağlanabilmesi ve bu sayede ülkedeki işsizliğin azaltılması olması gerektiğini kaydeden Yaylalı, TDP’nin yönetimde söz sahibi olacağı dönemde; şimdiki yönetimin yapmaya çalıştığı bu politikanın tam aksine yurttaşların istihdamının teşvik edilerek, binlerce gencin göç etmesini önleyerek, hayatlarını kendi ülkelerinde kurmaları sağlanacağını vurguladı.

Yaylalı, “Özellikle yurttaşların çalışmayı tercih ettiği sektörlerde yabancı işgücüne belirli şartlar altında kota uygulaması getirilecektir. Bu amaçla uygulamaya koyacağımız teşvik ve destek uygulamalarını içeren yasal çalışmalarımız hazırdır. Yönetimde olacağımız ilk günden itibaren bu yöndeki çalışmalarımız başlayacak ve uygulamaya konulacaktır. İşsizlikle mücadele TDP’nin en önde gelen hedefleri arasında olacaktır” dedi.