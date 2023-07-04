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Yaz aylarının korkulu rüyası: Klima hastalığı

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Yaz aylarında, özellikle tatildeyken, burnunuzu çektiğinizi hissettiyseniz, bunun suçlusu aslında klima olabilir.
Yaz aylarının korkulu rüyası: Klima hastalığı

Journal of Epidemiology’de 2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre, “klima hastalığı” isimli değişik bir rahatsızlık tespit edildi. Araştırmacılar, ünitenin bakımı yapılmamışsa veya yetersiz havalandırılan bir binadaysa, klimalı ortamda olmanın sağlık sorunlarına neden olabileceğini buldu.

EPA’ya göre, yetersiz havalandırılan bir binada klima ile çalışmak veya yaşamak, bir binada oturanların yaşadığı toplu semptomları tanımlamak için kullanılan bir terim olan “hasta bina sendromu” riskinizi artırabilir.

Semptomlar baş ağrısı, kuru öksürük, baş dönmesi, mide bulantısı, konsantrasyon güçlüğü, yorgunluk ve koku duyarlılığını içerebilir.

Science ABC, klimaların bakımı düzgün yapılmadığında veya temizlenmediğinde potansiyel olarak bakteri ve küfle dolu olduklarını bildirdi. Bu da, ünitenin enfekte hava sirkülasyonu yapabileceği anlamına gelebilir.

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme üniteleri, hava kirleticilerini ve kirleticileri iç ortam havasından filtrelemek için tasarlanmıştır, ancak filtreler düzgün bir şekilde temizlenmezse, hava partiküllerinin ve mikroorganizmaların üremesi için birincil alan haline gelirler. Bu, astımı, alerjileri ve diğer solunum semptomlarını tetikleyebilir.

CDC’ye göre, hastalık, klima veya jakuzi gibi şeylerden su damlacıklarının solunmasıyla kasılabilen Legionella bakterisinin neden olduğu ciddi bir zatürre türüdür.

Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı temsilcisi, “Klima filtreleri zamanla küf, mantar veya diğer mikroorganizmalarla kirleniyor. Bu, özellikle küflere karşı hassas olan bazı yolcuların solunum sorunları yaşamasına neden olabilir.” dedi.

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