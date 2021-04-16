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YDP Parti Meclisi'nde kazananlar belli oldu

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Yeniden Doğuş Partisinin 3. Olağan Kongresinde Genel Başkandan sonra  Parti Meclisi, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları  Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri de belli oldu.
YDP Parti Meclisi'nde kazananlar belli oldu

Yeniden Doğuş Partisinin 3. Olağan Kongresinde Genel Başkandan sonra  Parti Meclisi, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları  Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri de belli oldu.

Buna göre 50 kişilik PM de şu isimler yer alacak;

LEFKOŞA; İrfan YILMAZ, Kadir Çelik, Subhi Asilturk, Enver Öztürk, İsmail Eker, Azer Özkan, Ömer Yayla, Kadir Yel, Yılmaz Kaldırım, Aziz Parlak, Yılmaz Gündoğdu, Yavuz Aydın, Selma Budak, Mehmet Ercan, Cuma Daşyürek, Mesut Ayar.

GAZİMAĞUSA; Ufuk Özel, Bünyamin Öztürk, Mustafa Evleksiz, Turan Büyükyılmaz, Tamer Kalkan, Mustafa Yavuz, Süleyman İşlek, Murat İşlek, Songül Fidan, Tamer Karakaşlı, Habibe Çetin, Cüneyt Arık, Dudu Yapar Güven.

GİRNE; Mehmet Tunçtürk, Sami Güneş, Serkan Karal, Süleyman Yıldız, İbrahim Aslantürk, Okan Erdemsiz, Hasan Hüseyin Yıldırım, Zeki Yılmaz, Cüneyt Canbolat, Orhan Hunç, Ömer Çete.

İSKELE; Mustafa Yıldız, Hasan Öksüz Ocak, Mehmet Sevin, Yasemin Altınkaynak, Abdülkadir Yiğit.

GÜZELYURT; Hasan Baran, Ali Erdem, Gökhan Saraç, Elmaz Süzgen.

LEFKE; Nejla Gazi, Mehmet Sağlam.

YDP KADIN KOLLARI; Ayfer Altuncuoğlu

YDP GENÇLİK KOLLARI; Erşah Sabit Yılmaz

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ; Kemal Bayraktar, Ersin Çağlayan, Özgür Özen, Durali Elal, Şekip Hatay.

DENETLEME KURULU ÜYELERİ; Mustafa Kalkan, Pınar Eker, Mehmet Erol.

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