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YDÜ Saç Bakım Ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Business Türk Channel’da Anlatıldı…

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Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Yeşim Üstün Aksoy, İstanbul’da Business Türk Channel İşkolik programında Sema Baysal’ın konuğu oldu.
YDÜ Saç Bakım Ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Business Türk Channel’da Anlatıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Yeşim Üstün Aksoy, İstanbul’da Business Türk Channel İşkolik programında Sema Baysal’ın konuğu oldu.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İstanbul stüdyolarında gerçekleştirilen İşkolik programında Yakın Doğu Üniversitesi ve Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünü anlatan Dr. Yeşim Üstün Aksoy, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünün vizyonu, misyonu ve eğitim programı ile ilgili bilgiler aktardı.

 

Dr. Yeşim Üstün Aksoy, güzellik uzmanlığı mesleğinin sistemli bir eğitimle kazanılmış özel bilgi ve becerilere dayalı olduğunu belirtirken, bu programa katılım amacının yurt içi ve yurt dışında güzellik sektöründe çalışan güzellik uzmanlarına icra ettikleri meslekte eğitimli olmanın önemini ve yerini vurgulayıp onların farkındalıklarını artırmak olduğunu belirtti. 

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