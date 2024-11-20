  • BIST 9267.01
  • Altın 2907.517
  • Dolar 34.564
  • Euro 36.6366
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKARum Merkezi Cezaevi'nde alarm: Bir mahkumda tüberküloz hastalığı tespit edildi

YDÜ Turizm Fakültesi, otelcilik, turizm ve gastronomi alanına odaklanan uluslararası eğitim ağı EURHODIP’e tam üye oldu!

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi, otelcilik, turizm ve gastronomi alanına odaklanan uluslararası eğitim ağı EURHODIP’e tam üye oldu!
YDÜ Turizm Fakültesi, otelcilik, turizm ve gastronomi alanına odaklanan uluslararası eğitim ağı EURHODIP’e tam üye oldu!

Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) ve Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) başta olmak üzere dahil olduğu uluslararası eğitim ağları ile Kuzey Kıbrıs’ı dünyaya bağlayan Yakın Doğu Üniversitesi, bir fakültesi ile önemli bir eğitim ağına daha üye oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi, dört kıtadan 39 ülke ve 150’nin üzerinde turizm ve otelcilik eğitimi veren kurumu çatısı altında buluşturan EURHODIP’e tam üye oldu.

6-10 Kasım tarihlerinde Tunus’ta gerçekleştirilen EURHODIP Genel Kurulu’nda oy birliği ile alınan kararla tam üyeliğe kabul edilen Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi, uluslararası düzeyde kurduğu yeni işbirlikleri ile öğrencilerine sunduğu olanakları geliştirmeye devam edecek. 1988’de otelcilik, turizm, gastronomi ve işletme eğitimine odaklanan uluslararası bir eğitim ağı olarak kurulan EURHODIP, Avrupa ve dünya genelinde bu alanlarda faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarını bir araya getirerek kalite standartlarını yükseltmeyi, eğitimde yenilikçiliği teşvik etmeyi ve sektörle akademi arasında güçlü bağlar kurmayı hedefliyor. Üyelerine akreditasyon, eğitim programlarının geliştirilmesi, öğrenci değişim fırsatları sunan EURHODIP, her yıl düzenlenen uluslararası konferans ve yarışmalar aracılığıyla sektör profesyonelleri, akademisyenler ve öğrenciler arasında etkileşim yaratmak için de önemli bir platform sağlıyor. EURHODİP’e akredite eğitim kurumlardan mezun olan öğrenciler, küresel ölçekte tanınan önemli bir eğitim sertifikasına da sahip oluyor.

Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli: “EURHODIP üyeliğimiz yalnızca bir başarı değil, aynı zamanda geleceğe atılmış sağlam bir adım!”

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin EURHODIP üyeliğini “Yalnızca bir başarı değil, aynı zamanda geleceğe atılmış sağlam bir adım!” olarak tanımlayan Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, Bu önemli adım, fakültemizin uluslararası alandaki itibarı ve kalitesinin bir göstergesidir. EURHODIP ailesine katılmak, öğrencilerimize dünya çapında geçerliliği olan bir eğitim sertifikası kazandırmanın yanı sıra öğrencilerimize sunduğumuz gelişim olanaklarını da artıracak” ifadesini kullandı.

EURHODIP üyeliği sayesinde öğrencilerinin farklı kültürleri ve eğitim yöntemlerini deneyimleme fırsatı bulacağına dikkat çeken Prof. Dr. Bahçelerli, “Bu başarı, fakültemizin eğitimde yüksek standartları sürdüren bir kurum olarak gücünü pekiştiriyor. Aynı zamanda akademik kadromuz ve öğrencilerimiz için daha geniş bir küresel ağın kapılarını aralıyor” ifadesini kullandı. 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “Sporda Zoraki Evlilik” seminerinde, adadaki sporun toplumsal ve siyasi boyutları ele alındı!07 Kasım 2024 Perşembe 17:41
  • Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’i ziyaret etti03 Kasım 2024 Pazar 09:16
  • YDÜ “Eğitim Kalitesi” ve “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar” kategorilerinde dünyanın en etkili ilk 10 üniversitesi arasında!30 Ekim 2024 Çarşamba 17:21
  • Yakın Doğu Koleji öğrencileri Pearson Edexcel sınavlarında iki dünya ve iki Kıbrıs birinciliği kazandı!23 Ekim 2024 Çarşamba 14:40
  • Üçüncü nesil DNA dizi analizleri artık KKTC’de yapılacak!21 Ekim 2024 Pazartesi 18:46
  • LAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yeni öğrencilerine atölye çalışması düzenledi20 Ekim 2024 Pazar 14:07
  • YDÜ'de beyaz önlük giyme töreni18 Ekim 2024 Cuma 15:14
  • “Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi”nin beşinci sayısı okuyucu ile buluştu!16 Ekim 2024 Çarşamba 15:06
  • “1. Uluslararası YDÜ DESAM Biyoteknoloji Kongresi” başlıyor!15 Ekim 2024 Salı 15:24
  • YDÜ “X. Uluslararası Türk Dili Kurultayı”nda KKTC’yi temsil etti13 Ekim 2024 Pazar 14:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti