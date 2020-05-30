  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

YDÜ yurtlarını ücretsiz açtı! 14 gün karantina YDÜ yurtlarında ücretsiz olacak! #KıbrısRezaleti

» »
YDÜ yurtlarını ücretsiz açtı! 14 gün karantina YDÜ yurtlarında ücretsiz!
YDÜ yurtlarını ücretsiz açtı! 14 gün karantina YDÜ yurtlarında ücretsiz olacak! #KıbrısRezaleti

YDÜ yurtlarını ücretsiz açtı! 14 gün karantina YDÜ yurtlarında ücretsiz!

Haberi YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Suat Günsel sosyal medya hesabından duyurdu.

 

İlgili Haberler:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünkü Bakanlar Kurulu’nda öğrencilerin gelişleri ile ilgili alınan kararın Haziran için olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin kendi imkanları ile yurtlarda konaklama sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu kapsamda gelindiği takdirde ücret karşılığı olmadığına dikkat çekti.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nazım Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

“Kıymetli öğrencilerimiz 29 Mayıs tarihli bakanlar kurulunda sizlerin KKTC ye gelişleriyle ilgili alınan karar Haziran ayı için olup üniversiteler kendi imkanlarıyla yurtlarda konaklama yapma hakkına sahiptirler.
Bu kapsamda gelinirse herhangi bir ücret karşılığı da yoktur. Öğrencilerimizin Temmuz ayından itibaren gelişleriyle ilgili karantina gerektirmeyecek düzenlemeler için bakanlığımız, üniversitelerimizle birlikte çalışmakta olup en kısa sürede sizlerle paylaşacağız”

İlgili Haberler:

102456-001.jpg

TIKLA OKU :  Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’nda öğrenci gelişleri ile ilgili kararın Haziran ayı için olduğuna dikkat çekti #Kıbrısrezaleti

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çatalköy’de bir evde uyuşturucu bulundu… 3 kişi tutuklandı30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:09
  • Turizm ve seyahat acenteleriyle şans oyunları salonlarının açılış kriterleri belirlendi30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:07
  • Dershane, kurs yeri ve etüd merkezleri, 5 Haziran’dan itibaren açılabilecek30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:04
  • CTP Milletvekili Toros: “BM parametrelerine bağlı federasyon daha fazla geciktirilmemeli!”30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:57
  • Uykuları kaçıracak Cumhurbaşkanlığı anketi!30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:16
  • Kanunsuz (Sentetik Cannabinoid) Uyuşturucu Tasarrufu30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:46
  • MEMURSEN ve ADASEN`den HAKSEN'e Destek30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:24
  • #KıbrısRezaleti Twitter'da "Top Trend" oldu30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:08
  • Güney’de Çalışanlar ” 2 Haziran’da Meclis önünde toplanacak30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:52
  • Tatar: Google News yayınları DSÖ’ye örnek olmalı, veriler sınır tanımamalı30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti