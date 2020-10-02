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YDÜ’ye kayıtlar 5 Ekım’de başlayacak

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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), YKS ek kontenjan yerleştirmelerinde Kuzey Kıbrıs üniversitelerini tercih eden 1460 öğrencinin 451’inin YDÜ’yü tercih ettiğini belirtti.
YDÜ’ye kayıtlar 5 Ekım’de başlayacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), YKS ek kontenjan yerleştirmelerinde Kuzey Kıbrıs üniversitelerini tercih eden 1460 öğrencinin 451’inin YDÜ’yü tercih ettiğini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, 998’i lisans, 462’si de ön lisans olmak üzere Kuzey Kıbrıs üniversitelerine ek kontenjanla yerleşen 1460 öğrencinin % 31’i olan 451 öğrencinin  Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “Yakın Doğu Üniversitesi 2019 yılında 215 öğrenci olan ek kontenjan sayısını da % 210 artmış oldu. Hem 2020 YKS tercihleri hem de ek kontenjanlarda  en çok tercih edilen üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesi % 80 genel doluluk oranına ulaşmış oldu” denildi.

GÜNSEL: “TERCİHLER YDÜ’YE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ”
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel sonuçlardan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, YDÜ’nün en çok tercih edilen üniversite olmasının Yakın Doğu Üniversitesi’ne duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Günsel, kendilerine güvenen öğrencilere her anlamda en iyisini sunacaklarını da belirtti.

KAYITLAR 5 EKIM’DE BAŞLAYACAK

Ek kontenjanlarla Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler, kayıtlarını 5-9 Ekim tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye temsilciliklerinde ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilebilecek.

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