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Yeni BM Suriye Temsilcisi Şam’ı ziyaret edecek

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Suriye Dışişleri, Staffan de Mistura’dan boşalan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliği görevine gelen Geir O. Pedersen’in gelecek hafta başkent Şam’ı ziyaret edeceğini duyurdu
Yeni BM Suriye Temsilcisi Şam’ı ziyaret edecek

Suriye Dışişleri, Staffan de Mistura’dan boşalan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliği görevine gelen Geir O. Pedersen’in gelecek hafta başkent Şam’ı ziyaret edeceğini duyurdu. Pedersen, Suriye hükümetinden işbirliğine hazır olduğuna dair resmen teyit alacak.

Basın mensuplarına BM’nin yeni Suriye Özel Temsilcisi’nin Şam ziyareti konusunda bilgi veren Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, Şam’ın Pedersen’in bu göreve atanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti:

“Daha ilk başta görevinde başarılı bir çalışma için onunla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Bay Pedersen’i tanıyor olmamıza rağmen bu onun Şam’a gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.”

Suriyeli diplomat, “Söylediklerini dinleyeceğiz ve onunla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu belirteceğiz. Seleflerinin yapamadıklarını onun başaracağını ümit ediyoruz” dedi.

Susan, Pedersen’nun seleflerinin bu görevdeki deneyimlerini kullanmasının, Suriye’nin egemenliğine saygı duymasının, çalışmalarında tarafsız olmasının ‘yararlı’ olacağını vurguladı.

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