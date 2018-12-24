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“Yeni Yıl Konserleri” sanatseverlerle buluşuyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) “Yeni Yıl Konserleri” ile sanatseverlerle buluşuyor.
“Yeni Yıl Konserleri” sanatseverlerle buluşuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) “Yeni Yıl Konserleri” ile sanatseverlerle buluşuyor.

KKTCCSO Orkestra Şefi Ali Hoca yönetiminde ve günümüzün en iyi pan flüt sanatçısı olarak nitelendirilen Marin Gheras’ın solistliğinde gerçekleşecek konserler, 27 Aralık Perşembe Lefkoşa YDÜ AKKM’de ve 28 Aralık Cuma Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20.00’de başlayacak ve konserlere giriş ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTCCSO, 2019 yılı konserlerine, dünyada en çok sahnelenen opera eseri olan Gaetano Donizetti’nin iki perdelik “Aşk iksiri” ile başlıyor.

10 Ocak 2019 tarihinde Lefkoşa YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 11 Ocak’ta ise Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahne alacak opera temsilinin hazırlıklarının da devam ettiği belirtildi.

Opera sanatçıları Tuğrul Enver Töre, Sermin Dikmen Töre, Arda Aktar, Barış Yanç, Hatice Zeliha Kökçek, Orkestra Şefi Ali Hoca, Rejisör Figen Ayhan Karakelle, Korrepetitör Esra Poyrazoğlu Alpan ve reji yardımcısı Tuğçe Deliorman’ın provalar için Ankara’da buluştukları ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“KKTC’de ilk kez sahnelenecek ‘Aşk iksiri’ adlı opera eseri aynı zamanda KKTCCSO’nun programına aldığı ilk Opera eseri olması ve büyük çoğunluğu KKTC yurttaşı tanınmış opera sanatçılarından oluşan solist kadrosu ile seslendiriliyor olması, ülkemizdeki sanat olayları bakımından büyük önem taşımaktadır.

KKTCCSO, sanatlar bütünü olarak adlandırılan ‘Opera’ temsilleri sahnelenirken kullanılacak dekor, kostüm, fotoğraf ve aksesuarları ile de izleyicilerin dikkatini çekecek olan Opera eserlerini ve Opera sanatçıları ülkemizin sanat hayatıyla bir araya getiriyor olmaktan kıvanç duyduklarını belirtti.”

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