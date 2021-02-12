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Yeniboğaziçi Belediyesi PCR Test Ağını Genişletti

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Artan Covid-19 vakalarının ardından Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın girişimleri ve Belediye, Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi iş birliğiyle yarın ücretsiz PCR testleri uygulanacağı bildirildi.
Yeniboğaziçi Belediyesi PCR Test Ağını Genişletti

Artan Covid-19 vakalarının ardından Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın girişimleri ve Belediye, Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi iş birliğiyle yarın ücretsiz PCR testleri uygulanacağı bildirildi.

Yeniboğaziçi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.00 – 16.00 saatleri arasında Belediyeye bağlı tüm köylerden PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlar, işletme sahipleri ve çalışanlarına ücretsiz PCR testi hizmeti verilecek.

Açıklamada, testlerin yarın Yeniboğaziçi Belediyesi Çocuk Parkı ve Alaniçi, Yıldırım, Akova Şehitler köyleri için merkez olan Yıldırım Çocuk Parkı’nda, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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