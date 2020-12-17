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Yeniboğaziçi’nde “Toprak Ana/Tetra Madre” Etkinliği…

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Kıbrıs’ın Cittaslow (Sakin Şehir) başkenti Yeniboğaziçi’nde, “Toprak Ana (Tetra Madre) Günü” nedeniyle etkinlik düzenledi. 
Yeniboğaziçi’nde “Toprak Ana/Tetra Madre” Etkinliği…

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, “Yerel tohumların gıda güvenliğimizin teminatı olması sebebiyle, onları korumak, yaşatmak toprakla buluşturmak bizim gelecek kuşaklara borcumuzdur” dedi.
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, her yıl dünyada 10 Aralık’ta kutlanan Toprak Ana Günü, Cittaslow ünvanlı ilk sakin şehir olan Yeniboğaziçi’nde son sekiz yıldır kutlanıyor.  

Açıklamada, bu yıl düzenlenen etkinlikte belediye tarafından saklanan ve çoğaltılan yerel tohumların belediyeye ait Tohum Bahçesi’nde “toprak ve su” ile buluştuğu bildirildi. 

Halkın ve çocukların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Zurnacılar,  “Güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişim en temel insan hakkıdır. Yerel tohumların gıda güvenliğimizin teminatı olması sebebiyle onları korumak, yaşatmak toprakla buluşturmak bizim gelecek kuşaklara borcumuzdur” dedi. 
Zurnacılar, Toprak Ana Günü’nün geleneksel yemeklerin çeşitliliği ve geleneksel üretim üzerine farkındalık yaratmak ve gelecek nesillere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla Slow Food Topluluğu tarafından organize edildiğini dile getirdi. 

REŞAT BERGEN’İN ADI YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ TOHUM BAHÇESİNE VERİLDİ

Yeni yerel pazar projesiyle, atalık tohumlardan üretilen fideleri üreticilerle buluşturup mevsiminde halka ürünler sunabilmeyi hedeflediklerini belirten Zurnacılar, sözlerine şöyle devam etti: 
“Yerel tohumlarımızı koruma mücadelemizde bize destek veren ve geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, çevre dostu Reşat Bergen’i anarak, onun adını Yeniboğaziçi Belediyesi Tohum Bahçesi’ne veriyor ve ata tohumlarını yaşatmaya onun ismiyle devam ediyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

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