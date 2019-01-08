Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak isyan etti.(VIDEO HABER)

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medya sayfasından yayınladığı bir videoyla isyan etti. Esenköy muhtarlığı yapım aşamasında yaşadıklarını dile getirdiği videosu sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte o video:
Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medya sayfasından yayınladığı bir videoyla isyan etti. Esenköy muhtarlığı yapım aşamasında yaşadıklarını dile getirdiği videosu sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte o video:
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