Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Yenierenköy’de bugün 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Yenierenköy’de bugün 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00- 16.00 saatleri arasında; Yenierenköy Theresa Hotel ve civarına elektrik verilemeyecek.
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