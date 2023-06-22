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Yenierenköy’de bugün 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Yenierenköy’de bugün 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Yenierenköy’de bugün 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Yenierenköy’de bugün 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Yenierenköy’de bugün 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00- 16.00 saatleri arasında; Yenierenköy Theresa Hotel ve civarına elektrik verilemeyecek.

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