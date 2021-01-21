Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Vadili'den deprem açıklaması

Yerbilim Mühendisleri Odası başkanı Oğuz Vadili 'nin deprem açıklaması:

Kıbrıs adasının batısından gelip güneyinden devam edip doğusundan geçen ve adanın altına dalan afrika plakasının oluşturduğu Dalma batma zonu kaynaklı deprem oldu.

Depremin odak noktasının Magusaya denk gelmesi

depremi şiddetli hissetmemize neden oldu.

İlk hesaplamlara göre 55 km civarında 5.2~5.3 büyüklük arasında bir deprem meydana geldi.

Kısa bir süre sonra daha net veriler ile konuşulabilinir ancak.

Depremin odak noktası olan Mağusa da olması aynı zamanda Mağusa'nın ülkenin en kötü zemin koşullarına sahip olması burada depremi vatandaşların daha şiddetli hissetmesine neden oldu.

Şansımız deprem süresinin 5~10 saniye periyodunda seyretmiş olmasıdır.

Bu bir dalma batma zonu depremidir ve artçılarının olması çok yüksek ihtimaldir.