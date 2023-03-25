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Yerli muz raflarda yerini aldı

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Yerli muzda, Ekim ayında başlayan hasat devam ediyor.
Yerli muz raflarda yerini aldı

Yerli muzda, Ekim ayında başlayan hasat devam ediyor.

Ülkede, yaklaşık 220 dönüm arazide muz üretimi yapılıyor. Bu yıl rekoltenin 500 tonları bulması beklenirken, bu üretim iç piyasadaki tüketimi karşılamaya yetmiyor. Muz üreticisi Salahi Atalar, ilk olarak 4 yıl önce Yeşilırmak bölgesinde başladığı muz üretimine Yeşilyurt ve Gaziveren bölgesinde devam ediyor.

Hasatın ardından, oluşturulan paketleme tesisinde, muzlar yıkanıp soğuk hava depolarında sarartmaya bırakılıyor ve ardından iç piyasaya sunuluyor

Salahi Atalar, ülkenin batı bölgesinde giderek artan muz üretimini ’ye değerlendirdi. Atalar, muzun saptropik bir iklime ihtiyacı olduğunu ve aşırı soğuktan olumsuz etkilendiğini anlatarak, ülkemizde aşırı soğuklar görülmediği için uygun bölgelerde açık üretimin rahatlıkla yapılabildiğini söyledi.

Ülkede yıllık 5 bin tonluk bir muz tüketimi olduğunu ve bu tüketimi karşılamak için ekvator ülkelerine yaklaşık 5 milyon üzerinde para verildiğini ifade eden Atalar, muz üretimin atmasının önemine vurgu yaptı. Atalar, hasattan sonra paketleme tesisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, yerli muzun diğer muzlardan çok daha lezzetli olduğunu ve üretimde kesinlikle hiçbir ilacın kullanılmadığını kaydetti.

Kurdukları paketleme tesisinin tüm üreticilere açık olduğunun da altını çizen Atalar, bölge gençlerine muz üretimi konusunda yardımcı olabileceğini de belirtti.

BRT

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