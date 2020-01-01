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'Yerli otomobil' için ön talep ücreti belli oldu

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Tanıtımı 27 Aralık'ta yapılan, fabrikası için yer belirlenen 'yerli otomobil'in 2022'de seri üretime geçeceği iddiası dile getirilirken, ön talep için alınacak ücret de belli oldu.
'Yerli otomobil' için ön talep ücreti belli oldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan elektrikli araçların 2022'de seri üretimine geçileceği iddiası dile getirilmişti.

Fabrikası için Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde yer belirlenen otomobil için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği teşkilatına yazı gönderecek.

Sabah'ta yer alan habere göre, yazıyla birlikte araçlar için ön talep ücreti duyurulacak. Bu kapsamda belirlenen ücret 30 - 40 bin TL tutarında olacak.

Yapılacak ön talebin araca destek olacağı söyleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay ''Bu kampanya tabandan gelen taleplerle öne alındı. Fabrikaya en büyük destek bu kampanya olacak. Şu anda neredeyse yıllık üretim rakamı olan 175 bin adetlik kadar talep var. Bunun realize olması açısından ön alım kampanyası önemli bir adım olacak" dedi''

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