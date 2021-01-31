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Yeşilırmak Karpaz'daki hasarı açıkladı

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Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak Karpaz'daki hasarı açıkladı
Yeşilırmak Karpaz'daki hasarı açıkladı

İşte açıklama;

Küresel iklim değişikliğinin çok net belirtileri bu yaşadıklarımız. Artık şaşırmıyorum. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylara hazırlıklı olmalıyız, planlamamızı buna göre yapmalıyız. Geceden beri sahada alan başta belediye çalışanlarım olmak üzere tüm kurum çalışanlara çok teşekkür ederim. Bölgemizde toplam da 11 ağıl, 5 sera, 3 garaj, 3 ev zarar görmüştür. Bununla birlikte birçok elektrik direği ve ağaç yıkılmıştır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Memleketimize geçmiş olsun.

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