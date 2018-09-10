Yılda Yaklaşık Bir Milyon Kişi İntihar Ederek Yaşamını Yitiriyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. İpek Sönmez, İntihar Girişiminin Dünyada Giderek Arttığını, Buna Göre Dünya Sağlık Örgütünün Raporlarına Göre İntihar Nedeni ile Yılda Yaklaşık Bir Milyon Kişinin Yaşamını Kaybettiği Belirtirken Özelliklede Gelişmekte Olan Ülkelerde İntiharın Daha Fazla Görüldüğünü Belirtti.

Doç. Dr. İpek Sönmez: “Dünya Sağlık Örgütü Raporlarına Göre İntihar Nedeniyle Yılda Yaklaşık Bir Milyon Kişi Yaşamını Kaybetmektedir.”

İntihar davranışının kimi zaman ölüm düşüncesini, kimi zaman da yaşam ile ölüm arasında süregelen belirsizliği doğrudan veya dolaylı bir şekilde ölümcül bir yöntem ile deneme durumu olduğunu söyleyen Doç. Dr. İpek Sönmez, kimi zaman da sonucun ölümle bittiği bir dizi kararlı veya kararsız eylemlere işaret eden geniş anlamlı bir durum olduğunu belirtti. Doç. Dr. İpek Sönmez şöyle devam etti: “İntihar girişiminde bulunmuş olgular, zorlanma yaratan yaşam koşullarına karşı tepki veren normal kişilerden, ağır ruhsal hastalıkları olan hastalara kadar geniş bir yelpazede görülebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre intihar nedeniyle yılda yaklaşık bir milyon kişi yaşamını kaybetmektedir ve oranlar son 45 yılda hızla artmıştır.”

Doç. Dr. İpek Sönmez: “Gelişmekte Olan Ülkeler Gelişmiş Ülkelere Göre Daha Fazla Risk Altındadır.”

Bugüne kadar intiharla ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde her zaman belirli risk faktörlerinin konu edildiğini söyleyen Doç. Dr. İpek Sönmez, İntihar girişimi genelde kadınlarda yüksek görülürken tamamlanmış intiharların ise erkeklerde daha yüksek görüldüğünü belirtti. Doç. Dr. İpek Sönmez şöyle devam etti: “Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelere göre daha fazla risk altındadır. Genel olarak bir işte çalışıyor olmak intihara karşı koruyucu bir faktördür ve işsizlerde intihar oranı, bir işi olan gruba göre daha yüksektir. Ekonomik kriz zamanlarında ve işsizliğin arttığı dönemlerde intiharlar artmakta, ekonominin iyi olduğu dönemlerde azalma görülmektedir. Ateşli silah kullanımının yasalarla sınırlandığı ülkelerde intihar oranları daha düşüktür.”

İntihar Oranı Giderek Artmakta

Dünyada son yıllardaki duruma bakıldığı zaman özellikle 2007 yılında ki global ekonomik gerilemeden sonra hem ABD’de hem de Avrupa ülkelerinde intihar oranlarında artış görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. İpek Sönmez, Kadınlardaki oranların ise sabit olduğunu belirtti. Özellikle genç yaş grubundaki erkeklerde artış saptandığını söyleyen Doç. Dr. İpek Sönmez, Özellikle risk faktörlerinin incelendiği zaman intiharların ve intihar girişimlerinin önlenmesi için geliştirilecek programlarda birçok disiplinin bir arada olması gerektiğini belirtti.