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Yine Bir İş Kazası!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Yine Bir İş Kazası!

05.01.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, İskele’de, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ahmet KÖSE (E-49), iskele üzerinde merkezi havalandırma kanalı kurduğu sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin düşerek yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

 

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