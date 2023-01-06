Yine Bir İş Kazası!

05.01.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, İskele’de, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ahmet KÖSE (E-49), iskele üzerinde merkezi havalandırma kanalı kurduğu sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin düşerek yaralanmıştır.
Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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