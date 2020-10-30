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Yödak Başkanı Akile Büke’den Açıklama

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Yükseköğretim, Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Akile Büke, bir haber sitesinde yayınlanan “YÖDAK’ta Akile Büke rahatsızlığı” başlıklı yazıya ilişkin açıklamada bulundu.
Yödak Başkanı Akile Büke’den Açıklama

“28 Ekim 2020 tarihinde yazılan “YÖDAK’ta Akile Büke rahatsızlığı” başlıklı tek taraflı yazıyı büyük bir üzüntü ile okudum” diyen Büke, görevini çok yakın bir zamanda devretmeye hazırlandığı bir dönemde teyit edilmeden yayınlanan haberi manidar bulduğunu kaydetti.

Büke, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Görevini layık-ı veçhile bu güne kadar yürüten, görev süresi çok yakın bir zamanda bitmekte olan ve tek derdi sağlıklı bir devir teslim için çalışmak olan şahsım ile ilgili, söz konusu bilginin şahsımla teyit edilmeksizin, bu şekilde sunulmasını etik değerlerle bağdaştıramadığım gibi son derece manidar bulduğumu ifade etmeliyim. Doğruluğu teyit edilmemiş bu yazının şahsımı hedef alır görünmekle birlikte şahsım nezdinde yükseköğretim yönetimine, tüm üniversitelerimize ve KKTC yükseköğretim alanına vereceği zararın tahmin dahi edilemeyecek boyutta olduğunu ve bunun göz ardı edildiğini üzüntü ile karşılayarak görmekteyim. 

Ülkeme hizmet için kabul ettiğim bu göreve geldiğim günden bu yana önceliğim Avrupa birliği Standartları ile uyumlu bir sistem yerleştirmek üzere yasa/mevzuat düzenlemeleri yapmak, YÖDAK’ın görev tanımlarını netleştirmek, YÖDAK arşiv güvenliğini sağlamak, kalite süreçlerini yerleştirmek,  üniversitelerin program akreditasyonu haricindeki dış kalite güvence süreçlerine dahil olmasını sağlamak vb. konularında çalışma yapmak olmuştur. Başlatmış olduğum çalışmalarım halen devam etmektedir. Ancak yapılanlardan rahatsızlık duyan bir kesim tarafından göreve geldikten bir süre sonra önce gitmem tavsiye edilerek aleyhimde yazdırılacağı bildirilmiş, konu toplantı tutanaklarına geçmiş ve sonrasında aleyhimde saldırılar başlamıştı. Bugün de benzer saldırıların tekrarlayacağı yönünde duyumlarım olduğunu kamuoyu ile paylaşır, değerli basın mensuplarına gerçeklerin derinlemesine araştırılarak yazılmasını öneririm.” 

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