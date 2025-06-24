Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve bahse konu Yasa Tasarısı’nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Yasa değişikliği, trafik suçlarıyla ilgili tahsil edilen cezalardan elde edilecek gelirin Polis, Trafik Dairesi, Karayolları Dairesi ve devlet bütçesi arasında nasıl bölüşüleceğine ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün saat 09.30’da gündeminde bulunan “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı ele aldı. Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığından yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini komiteye sundu. Toplantı sonunda, yasa tasarısı oy birliğiyle onaylanarak, genel kurula sevk edildi.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, CTP Milletvekili Erkut Şahali, UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan katıldı.