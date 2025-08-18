  • BIST 10870.57
SON DAKİKAGönyeli Özker Özgür Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı

Yoldan çıktı, aydınlatma direğine ve dükkanlara çarptı!

Lefkoşa Necmettin Erbakan Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan trafik kazası, bölgede endişe yarattı.

MN 136 plakalı araç, önündeki bir aracı sollamaya çalışırken kontrolden çıkarak önce çöp bidonuna, ardından demir kapıya ve aydınlatma direğine çarptı. Duramayan araç, iki boş dükkana ait otomatik kepenklere de zarar verdi. Sürücü Benjamin Emeka NWANKWO hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili Polis açıklamasında;

“17.08.2025 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da Necmettin Erbakan Caddesi boyunca MN 136 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru kullanan Benjamin Emeka NWANKWO (E-26), seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Dima Süpermarket önlerine geldiğinde, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden plakası meçhul aracı dikkatsiz bir şekilde solundan geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip seyir istikametine göre yolun solundan çıkıp 57 numaralı eve ait çöp bidonuna ve demir kapıya çarptıktan sonra yine yolun solunda bulunan aydınlatma direğine çarpıştır. Çarpmadan sonra duramayıp yoluna devam eden MN 136 plakalı araç yine solunda bulunan 1 ve 3 nolu boş dükkanlara ait otomatik kepenklere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Benjamin Emeka NWANKWO kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

