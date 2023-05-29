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Yonca Kavşağı-Ercan ana yolu üzerinde kaza: Şans eseri yaralanan olmadı

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Yonca Kavşağı-Ercan ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Yonca Kavşağı-Ercan ana yolu üzerinde kaza: Şans eseri yaralanan olmadı

Yonca Kavşağı-Ercan ana yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. 

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, İlyas Erdoğan (41) yönetimindeki LR 583 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

Araç sürücüsü orta refüje çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulması sonucu, Ertan Aziz Miralay (51) yönetimindeki MK 588 plakalı araca çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durabildi. 

 

Kaza sonucu yaralanan olmadı. 

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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