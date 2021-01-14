Yonca satışı yapılacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne ait Paşaköy Çiftliğimizde bulunan 30 dönüm yonca, kapalı zarf usulü ile satılacaktır. Taban fiyatımız 7.000,00 (yedi bin) TL olup yoncalar mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İlgilenenler 22 Ocak 2021 saat 11.00’e kadar tekliflerini Çömlekçi Çiftliğimizde bulunan teklif kutusuna atabilirler.

İhaleyi kazanan firma veya kişi (alıcı) İdareye ödemeyi yaparak idare tarafından hazırlanacak sözleşmeyi imzalayacaktır.

Alıcı, sözleşme konusu ürünü, sözleşmede belirtilen zamanda hasat etmeyi ve araziye gerekli itinayı göstermekle sorumlu olacaktır.

İdare, en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul edip etmemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Alıcının doğal afetlerden dolayı uğrayabileceği zarardan idare sorumlu olmayacaktır.