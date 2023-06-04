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Youtube: Seçimle ilgili asılsız videoları kaldırmayacağız

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ABD merkezli video sosyal medya platformu Youtube, yanlış ve yanıltıcı bilgilendirme yapan videoların gelecek seçim döneminde platformdan kaldırılmayacağını duyurdu.
Youtube: Seçimle ilgili asılsız videoları kaldırmayacağız

2020deki ABD Başkanlık seçimlerinde binlerce yanıltıcı videoyu kaldıran Youtube 2024 seçimleri için bunu yapmayacağını açıkladı. Her türlü siyasi fikrin açıkça tartışılması için böyle bir karar aldığını belirten Youtube dün yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tartışmalı veya çürütülmüş varsayımlara dayalı olanlar da dahil olmak üzere, siyasi fikirleri açıkça tartışma becerisi, işleyen bir demokratik toplumun özüdür – özellikle seçim mevsiminin ortasında.

Seçim yanlış bilgilendirme politikamızın ilk olarak Aralık 2020’deki geçmiş ABD Başkanlık seçimlerinin dürüstlüğüne odaklanan bir önlemini uygulamaya koyduk. İki yıllık bir süreç, on binlerce videonun kaldırılması ve bir seçim döneminden sonra, günümüzün değişen manzarasında bu politikanın etkilerini yeniden değerlendirme zamanının geldiğini anladık.

Mevcut ortamda, bu içeriğin kaldırılması bazı yanlış bilgileri engellese de, şiddet veya diğer gerçek dünyaya zarar verme riskini anlamlı bir şekilde azaltmadan siyasi söylemi kısıtlama gibi istenmeyen bir etkiye de sahip olabileceğini bulduk.

ASILSIZ İDDİALARI ÖNE SÜREN İÇERİĞİ KALDIRMAYI DURDURUYORUZ

Bunu göz önünde bulundurarak, 2024 (seçim) kampanyaları devam ederken, 2020’de ve geçmişteki diğer ABD Başkanlık seçimlerinde yaygın dolandırıcılık, hata veya aksaklıkların meydana geldiğine dair asılsız iddiaları öne süren içeriği kaldırmayı durduracağız. Bu (karar) bugün, 2 Haziran itibariyle yürürlüğe girecektir.

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