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YouTube ve Google'dan iş birliği: Yapay zeka müzik üretecek

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YouTube ve Google, Dream Track ve Music AI araçlarıyla yapay zekadan destek alarak müzik üretecek. Her iki şirketin de bu hamleyle yapay zeka tarafından üretilen müziğin güvenilirliğini artırmak istediği belirtildi.
YouTube ve Google'dan iş birliği: Yapay zeka müzik üretecek

Google DeepMind, YouTube ile işbirliği içinde, Dream Track ve Music AI setiyle birlikte Lyria adlı yeni bir  üretim modelini tanıttı.

Dream Track, içerik oluşturucuların bir sanatçı, konu ve parça seçerek YouTube Shorts için müzik oluşturmasına olanak tanıyor ve bu müzik daha sonra  tarafından oluşturulan 30 saniyelik bir film müziği oluşturmak için kullanılıyor.

İlerleyen zamanlarda piyasaya sürülmesi planlanan Music AI ise, belirtilen enstrümanlara, mırıldanmaya veya mevcut vokal hatları için arka plan sesleri oluşturmaya dayalı müzik üreterek yaratıcı sürece yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu araçlar, Google'ın Music AI Incubator'ının bir parçası olup, sanatçıları ve yapımcıları test ve geri bildirim sürecine dahil ediyor.

Şirketin bu hamleyle yapay zeka tarafından üretilen müziğin güvenilirliğini artırmak istediği belirtildi.  

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