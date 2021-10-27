YSK Bertan Zaroğlu'nun Milletin Partisi üyeliğini sildi!

Yüksek Seçim Kurulu, Yeniden Doğuş Partisi'nden istifa eden Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun Millet Partisi'ne üyeliğini iptal etti.
İşte YSK Kararı;
7.11.2018 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Yeniden Doğuş Partisi' nden Milletvekili olarak seçilen Bertan Zaroğlu, 6/7/2021 tarihinde Yeniden Doğuş Partisinden istifa etmiştir.
49/2015 sayılı Siyasal Partiler Yasası madde 25 ' e göre seçim tarihine kadar bağımsız milletvekili konumunda kalması gereken Bertan Zaroğlu , Siyasal Partiler (Sicil) Tüzüğü madde 3 (4) (B) (a) altında 20/10/2021 saat 20 . 4l ' de Milletin Partisine üye olarak parti yetkilisi tarafından kaydedilmiştir.
49/2015 Siyasal Partiler Yasası madde 25 ' e aykırı olarak yapılan bu kaydın sicilden silinmesine oybirliği ile karar verilir.
Kararın Bertan Zaroğlu'na derhal tebliğ edilmesine ayrıca karar verilir.
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