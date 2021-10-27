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YSK Bertan Zaroğlu'nun Milletin Partisi üyeliğini sildi!

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Yüksek Seçim Kurulu, Yeniden Doğuş Partisi'nden istifa eden Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun Millet Partisi'ne üyeliğini iptal etti.
YSK Bertan Zaroğlu'nun Milletin Partisi üyeliğini sildi!

Yüksek Seçim Kurulu, Yeniden Doğuş Partisi'nden istifa eden Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun Millet Partisi'ne üyeliğini iptal etti. 

İşte YSK Kararı;

7.11.2018 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Yeniden Doğuş Partisi' nden Milletvekili olarak seçilen Bertan Zaroğlu, 6/7/2021 tarihinde Yeniden Doğuş Partisinden istifa etmiştir.
49/2015 sayılı Siyasal Partiler Yasası madde 25 ' e göre seçim tarihine kadar bağımsız milletvekili konumunda kalması gereken Bertan Zaroğlu , Siyasal Partiler (Sicil) Tüzüğü madde 3 (4) (B) (a) altında 20/10/2021 saat 20 . 4l ' de Milletin Partisine üye olarak parti yetkilisi tarafından kaydedilmiştir.

49/2015 Siyasal Partiler Yasası madde 25 ' e aykırı olarak yapılan bu kaydın sicilden silinmesine oybirliği ile karar verilir.

Kararın Bertan Zaroğlu'na derhal tebliğ edilmesine ayrıca karar verilir.

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