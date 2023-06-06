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YSK'dan Önemli Duyuru

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Ara seçime yönelik 6 ilçede askıya alınan sandık seçmen listelerine başvuru ve itiraz kabulü bugün saat 19.00’da sona erecek.
YSK'dan Önemli Duyuru

Başvuruda bulunanların isimleri perşembe günü Resmi Gazete’de ilan edilecek. Sandık seçmen listelerine yapılan itirazlar perşembe ve cuma günleri, sandık seçmen listelerine yapılan başvurular ve başvurulara yapılan itirazlar cuma günü görüşülecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 18 numaralı duyurusu şöyle:

“25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri ile ilgili olarak hazırlanan Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait Sandık Seçmen Listeleri, 3 Haziran 2023 tarihinde askıya alınmıştı.

Sandık Seçmen Listelerine askıda bulundukları yerlerde veya ilgili İlçe Seçim Kurullarına 3 Haziran 2023 – 6 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan başvuru ve itirazlar bugün saat 19.00’da sona erecektir.

Sandık seçmen listelerine asılı bulundukları süre içerisinde başvuruda bulunanların isimleri, 8 Haziran 2023 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilecektir.

Sandık Seçmen Listelerine yapılan itirazlar değerlendirilecek.

Buna göre, Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda 9 Haziran’da saat 11.00’den itibaren; Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’nda, 9 Haziran’da saat 11.00’den itibaren; Girne İlçe Seçim Kurulu’nda,  8 Haziran’da saat 11.00’den itibaren; Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nda 9 Haziran’da saat 11.00’den itibaren; İskele İlçe Seçim Kurulu’nda, 9 Haziran’da saat 10.30’dan itibaren; Lefke İlçe Seçim Kurulu’nda,(Güzelyurt Kaza Mahkemesi binasında) 9 Haziran’da saat 11.00’den itibaren; görüşülecek.

Sandık Seçmen Listelerine yapılan başvurular ve başvurulara yapılan itirazlar da değerlendirilecek.

Buna göre, Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda,  9 Haziran’da saat 14.00’ten itibaren; Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’nda, 9 Haziran’da saat 14.00’ten itibaren;  Girne İlçe Seçim Kurulu’nda,  9 Haziran’dan saat 10.00’dan itibaren; Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nda, 9 Haziran’da saat 14.00’ten itibaren; İskele İlçe Seçim Kurulu’nda,  9 Haziran 2023 tarihinde saat 13.30’dan itibaren; Lefke İlçe Seçim Kurulu’nda, (Güzelyurt Kaza Mahkemesi binasında) 9 Haziran’da saat 12.00’den itibaren görüşülecek."

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