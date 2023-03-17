Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Guterres’le görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştüğü haber verildi.

Dendias ile Guterres’in dünkü görüşmeleri sırasında Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele aldıklarını yazan Alithia gazetesi, “Kıbrıs Sorunu Dendias ile Guterres’in Baş Başa Görüşmesinde” başlıklı haberinde, görüşmede Ukrayna’daki Rus işgali gibi bölgesel ve uluslararası konular yanı sıra, iklim değişikliği ve insan hakları gibi global meselelerin de ele alındığını ekledi.