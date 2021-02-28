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Yunanistan, Midilli'deki 13 kişilik Afgan aileyi zorla bota bindirip Türkiye'ye geri itti

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Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki 13 kişilik Afgan bir ailenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırılacağı bahanesiyle kaldıkları sığınmacı kampından alınarak lastik botla zorla Türkiye'ye geri itildiği bildirildi.
Yunanistan, Midilli'deki 13 kişilik Afgan aileyi zorla bota bindirip Türkiye'ye geri itti

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki 13 kişilik Afgan bir ailenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırılacağı bahanesiyle kaldıkları sığınmacı kampından alınarak lastik botla zorla Türkiye'ye geri itildiği bildirildi.

Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report’un internet sitesinde yer alan habere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik bir aile, resmi görevliler tarafından kaldıkları sığınmacı kampından alındı.

Afgan aileye Kovid-19 testi yaptırılacağını iddia eden Yunan görevlilerin aile mensuplarına defalarca şiddet uyguladığı, üzerlerindeki eşyaları gasp ettiği ve aileyi lastik bota bindirdikleri belirtildi.

Lastik botla geri itilen sığınmacı ailenin, Türk Sahil Güvenlik makamları tarafından tespit edildiği ve Ayvacık’tan karaya çıktığı dile getirildi. Haberde, Ege'de sığınmacı botlarını Türk tarafına geri ittiği defalarca belgelenen Yunan makamlarının, bu olayla ilk defa sığınmacıları kamptan alarak zorla Türkiye'ye yolladığının altı çizildi.

 

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