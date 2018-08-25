Yunanistan’da Batı Nil Virüsü, 11 kişinin ölümüne neden oldu

Yunan Radyosuna konu hakkında açıklamada bulunan Yunan Sağlık Bakanı Andreas Xanthos, "Kontrolsüzce yayılan Batı Nil Virüsü'ne karşı yapacağımız belli bir şey yok fakat Sağlık Bakanlığı ve KEELPNO alarmda" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, Avrupa'da yüksek hava sıcaklıklarının ardından Batı Nil virüsü enfeksiyonlarında, son dört yıl ile karşılaştırıldığında keskin bir artış görüldüğü uyarısı yaparken Yunanistan'da yaz başından itibaren Batı Nil virüsü salgınında 11 kişinin hayatını kaybettiği, virüsün bulaştığı insan sayısının da 107'ye çıktığı belirtildi.

Euronews'da yer alan habere göre, Yunanistan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin (KEELPNO) verilerine göre 2010 yılında görülmeye başlanan Batı Nil Virüsü salgınından enfekte olan kişi sayısı 262'ye ulaşırken vakalardan 35'i ölümle sonuçlandı. 2012'de 161 kişiye buluşan salgında 18 kişi hayatını kaybetmişti. Geçen seneyse 48 kişinin etkilendiği virüs, 6 kişinin de ölümüne neden olmuştu. Bu yıl Yunanistan'da virüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin tümünün 70 yaş üzeri insanlardan oluştuğu kaydedildi.

İSRAİL'DE DE BATI NİL VİRÜSÜNDEN İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Batı Nil Virüsü İsrail'de de iki kişinin ölümüne yol açtı. Sağlık Bakanlığı, virüsün 68 kişiye bulaştığı ve iki kişinin de ölümüne sebep olduğu bilgisini doğruladı. İsrail'de ölenlerin 85 ve 75 yaşlarında olduğu açıkland

ABD KONSOLOSLUĞU, ÖNLEM ALMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Atina'daki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Konsolosluğu halka virüsten korunmak için önlem alma çağrısı yaptı. Çoğunlukla sivrisineklerden bulaşan virüsten korunmak için sivrisineklerin ürediği alanları temizlemek, çim ve çalıları kesmek gibi yollarla önlem alınması gerektiği bildirildi.

HENÜZ BİR TEDAVİSİ YOK

Henüz belli bir tedavisi olmayan virüsün, insanlarda belirgin semptomlar göstermemesi bulaşan kişi sayısının tam olarak bilinememesine yol açıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkez'ine göre hastaların yüzde 20'si yüksek ateş gibi belirtiler gösterirken sadece yüzde birinde ciddi hastalık şeklinde gelişiyor.

ARTAN SICAKLAR SALGIN HASTALIĞIN GÖRÜLME RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Uzmanlar daha önce yaptıkları açıklamada, Avrupa'da iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen sıcaklıkların tetiklediği salgın hastalıkların artarak devam edebileceği uyarısında bulunmuştu. Artan sıcaklık yüzünden özellikle Avrupa'nın güney kıyılarının bu durumdan etkilenmesinin muhtemel olduğunu belirten uzmanlar, "Artan sıcaklıklarda sinekler daha hızlı ürer ve hızlanan üreme ile birlikte kısa sürede çok kalabalık bir popülasyona ulaşabilirler. Daha büyük popülasyon ise kaçınılmaz olarak salgın hastalıklara sebep olan virüslerin taşınmasını kolaylaştırır" ifadelerini kullanmışlardı.

Sağlık Bakanı Andreas Xanthos, Yunan radyosuna "Kontrolsüzce yayılan Batı Nil Virüsü'ne karşı yapacağımız belli bir şey yok fakat Sağlık Bakanlığı ve KEELPNO alarmda" açıklamasını yaptı.