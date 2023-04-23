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Yüz maskeleri ile ilgili araştırma şoke etti… Ölü doğum riskini artırıyor

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Yeni bir araştırmaya göre; yüz maskeleri, karbondioksit birikmesi nedeniyle ölü doğum, testis disfonksiyonu ve bilişsel gerileme riskini artırabilir.
Yüz maskeleri ile ilgili araştırma şoke etti… Ölü doğum riskini artırıyor

Daha çok sağlık sektöründe kullanılan ve pandemi döneminde tüm dünyada herkesin kullanması için önerilen maskelerin zararları olabileceği ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalara göre; yüz maskelerinin uzun süreli kullanılması halinde hafif karbondioksit zehirlenmesi yaşanabilir. Alman akademisyenler, maskelerin ağız ile maske arasında zehirli gazı hapseden bir ölü boşluk oluşturduğuna inanıyor. Ve hamile kadınların vücutlarında karbondioksit birikmesinin doğmamış fetüs için komplikasyonlara neden olabileceğini söylüyorlar. Karbondioksitin erkeklerde bilişi etkileyebilen ve testis sorunlarına neden olabilen oksidatif stresi de ortaya çıkarabileceğine dikkat çekiliyor.

Pandemi sırasında ölü doğumlardaki artışa atıfta bulunan Alman araştırmacılar, maske kullanımının dünya çapında ölü doğumlarda yüzde 28 ila yüzde 33’lük bir artışa neden olduğuna dair kesin kanıtlar olduğunu ileri sürdüler.

Alman araştırma ekibi, karbondioksite maruz kalma, maske takma ve hamilelik hakkında daha önce yayınlanmış 43 çalışmadan veri topladı. Beş dakikadan fazla maske taktıktan sonra, solunan havadaki karbondioksit seviyelerinin yüzde 1,4 ile yüzde 3,2 arasında yükseldiğini buldular.

Almanya’da yürütülen bir maske çalışmasında da araştırmacılar 15 sağlıklı erkek tarafından giyilen cerrahi maskelerin arkasındaki karbondioksit konsantrasyonunu ölçtüler. Ve 30 dakika içinde karbondioksit konsantrasyonunun kabaca yüzde 2,8-3,2’ye yükseldiği görüldü.

İtalya’da yapılan başka bir çalışmada ise, bilim insanları bir laboratuvarda giyilen cerrahi maskelerin altındaki havayı ölçtüler ve beş dakika içinde yüzde 0,22 ile 0,29 arasında bir konsantrasyon buldular.

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