Zahie Helin Ressur cinayetinde karar açıklanacak

İskele'de 2023 yılının Ocak ayında meydana gelen ve büyük yankı uyandıran Zahie Helin Ressur cinayetinde sona yaklaşıldı. Cinayetin zanlısı Sefer Buğra Altundağ hakkında verilecek karar, yarın İskele Kaza Mahkemesi’nde açıklanacak. Karar duruşması saat 09.30’da başlayacak ve bazı siyasi parti ile örgüt temsilcilerinin de duruşmayı takip edeceği bildirildi.

Ne olmuştu?

16 yaşındaki Zahie Helin Ressur, 25 Ocak 2023 tarihinde İskele'nin Long Beach bölgesinde vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Zanlı Sefer Buğra Altundağ, genç kızı bir inşaata götürerek başına sert bir cisimle vurmuş ve hayatını sonlandırmıştı. Bu korkunç olayın ardından zanlı, adanın güneyine kaçarak izini kaybettirmeye çalışmıştı. Ancak aynı gün güneyde tespit edilip yakalanan Altundağ, Kıbrıs’ın kuzey yetkililerine teslim edilmişti.

Cinayet, Kıbrıs genelinde büyük tepki yaratmış ve geniş kitlelerce protesto edilmişti. Özellikle genç yaşta kaybedilen Zahie Helin Ressur'un trajik ölümü, kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet konusunda farkındalığı artırmıştı. Mahkemenin vereceği karar, adaletin yerini bulup bulmadığı konusunda geniş çaplı bir ilgiyle takip edilecek.

Mahkemenin yarın açıklayacağı karar, hem hukuki hem de toplumsal olarak büyük bir önem taşıyor.