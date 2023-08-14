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Zanlılara 8 gün daha tutukluluk

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Zanlılara 8 gün daha tutukluluk
Zanlılara 8 gün daha tutukluluk

Mavideniz cinayeti yargıda: 2 zanlıya 8 gün tutukluluk verildi

İskele’de bir eğlence mekanında dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz cinayetiyle ilgili tutuklanan M.Y., D.Ö.A, H.Y ve C.G bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan M.Y. ve D.Ö.A. 8 gün tutukluluk aldı. 

Duruşma öncesi İskele Kaza Mahkemesi'nde geniş güvenlik önlemi alındı.

 

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