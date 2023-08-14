Zanlılara 8 gün daha tutukluluk

Mavideniz cinayeti yargıda: 2 zanlıya 8 gün tutukluluk verildi
İskele’de bir eğlence mekanında dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz cinayetiyle ilgili tutuklanan M.Y., D.Ö.A, H.Y ve C.G bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılardan M.Y. ve D.Ö.A. 8 gün tutukluluk aldı.
Duruşma öncesi İskele Kaza Mahkemesi'nde geniş güvenlik önlemi alındı.
Mavizdeniz'in ailesi İskele Mahkemesi önünde toplandı "Adalet" #Kıbrıs #KKTC #CYPRUS https://t.co/1z5rqht7xM pic.twitter.com/867ILx9VDe— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) August 14, 2023
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