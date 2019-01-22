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Zaroğlu: “50 TL’lik elektiriği devlet karşılayabilir’’

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eniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, yapılacak basit bir kaç reformla, muhtaç ailelerin aylık yaklaşık en az 50 TL+ KDV tutarındaki faturasının devlet tarafından ödenmesinin mümkün olabileceğini söyledi.
Zaroğlu: “50 TL’lik elektiriği devlet karşılayabilir’’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, yapılacak basit bir kaç reformla, muhtaç  ailelerin aylık yaklaşık en az  50 TL+ KDV tutarındaki faturasının devlet tarafından ödenmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, elektrik ve diğer zamlar konusunda hükümete eleştirilerde bulunarak, rüzgar ve güneş enerjisinden alternatif elektrik üretmenin de mümkün olduğunu belirtti.

Bunun formülünün ise basit olduğunu ifade eden Zaroğlu, elektriğin iletimi ile üretiminin ayrılması,  elektrik üretiminde hak sahibi Kıb-Tek’in derhal özelleştirilmesi gerektiğini savundu.

Zaroğlu, elektriğin üretimden ayrılacak perakende satışının da, aynı TC ve AB ülkelerin de olduğu gibi özel şirketlere ihale ile verilmesi, tüketici açısından serbest rekabet piyasası yaratılması gerektiğini ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin de ifade ettiği gibi, Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesinin önünün, rekabetçi piyasa koşulları dikkate alınarak açılması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların ödeme gücü kalmadığı için, artık başta elektrik olmak üzere, son dönemde sürekli kabaran faturalardan illallah ettiğini ifade eden Zaroğlu, hükümetin ise, vicdani ret gibi gereksiz bir yasa tasarısıyla, gündemi değiştirmeye çalıştığını savundu.  

Bugüne kadar hiçbir hükümette görev alan bakanların halkın kullandığı elektriği ucuza satabilmek için,  somut hiç bir formül üretemediğini ileri süren Zaroğlu, “Eğer bu ülkede halkımız, devletin ürettiği elektriği kullanmak zorunda ise, bu durum da devlet, sosyal devlet olma ilkesinin ilk şartı olarak, alternatif enerji kaynaklarına da yönelmek suretiyle,  elektriği daha ucuza üretmek ve dağıtmak zorundadır” dedi.

Son yapılan zamlardan sonra konutlarda kullanılan elektriğin 250 kilowatta dek birim fiyatının KDV hariç 0.79 TL civarında olduğuna işaret eden Zaroğlu, bu miktara KDV eklendiğinde ise, 1 kilowattın birim fiyatının kabaca 1 TL’ye geldiğini belirtti.

Zaroğlu, “Oysa ki sadece 2 yatak odalı bir evde, elektriği aydınlatma ve buzdolabı, tv, çamaşır makinesi gibi zorunlu ev aletleri dışında kullanmayan bir ailenin, ödemesi gereken asgari fatura tutarı ortalama 250 TL’nin altına asla düşmemektedir. 2019 yılına geldiğimiz bugünlerde, bir çok kişi için, maalesef rahatlıkla kullanılabilir bir enerji kaynağı olmaktan uzak kalmaktadır” dedi.

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