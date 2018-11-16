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SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

Zeki Gürsel'i kaybettik

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Ülkemizin tanınmış isimlerinden Zeki Gürsel'i kaybettik.
Zeki Gürsel'i kaybettik

Sayıştay Başkanlığında görev yapan daha sonra Ombudsman Müdürlüğü görevinde de bulunan Zeki Gürsel uzun süredir tedavi gördüğü Türkiye’de dün akşam yaşamını yitirdi.

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Yüzde 40 damar tıkanıklığı teşhisi ile başlayan ve devamında iki kez bu- pass ameliyatı geçiren Gürsel’in yanlış tedavi sürecinin kurbanı olduğu belirtiliyor. Dün akşam hayata gözlerini yuman Gürsel, fotoğraf tutkusu ile de biliniyordu. Zeki Gürsel'in ölümü Kuzey Kıbrıs'ta büyük üzüntüye neden oldu

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