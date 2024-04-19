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Zenginlerden daha fazla vergi alınmasını isteyen eylemcilerden AP önünde şişme jetli protesto

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Zenginler için daha fazla vergi talep eden protestocular, Avrupa Parlamentosu binası önünde gelir eşitsizliğini protesto etti.
Zenginlerden daha fazla vergi alınmasını isteyen eylemcilerden AP önünde şişme jetli protesto

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aktivistler, Belçika'nın Brüksel kentindeki Avrupa Parlamentosu binası önünde dünyadaki servet eşitsizliğini protesto etmek için gösteri düzenledi. 

Avaaz, WeMove ve Oxfam gibi sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu eylemciler, "süper zenginlerin" lüks yaşam tarzlarına dikkat çekmek amacıyla şişme bir jet uçak kullandı.  

Protestocular gösteride, "İniş Zamanı, Süper Zenginlere Vergi" yazılı pankartlar taşıdı.

Yeşiller, Sol ve S&D (Sosyalistler ve Demokratlar) gruplarından çok sayıda milletvekili perşembe günü düzenlenen protesto gösterisini ziyaret etti. 

Oxfam'ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir rapora göre, Avrupa Birliği hükümetleri zenginler yeterince vergilendirilmediği için yılda 286,5 milyar euro gelirden mahrum kalıyor.

Bu miktar saat başına yaklaşık 33 milyon euroya denk geliyor.

Oxfam Belçika'da vergi ve eşitsizlik konularında politika danışmanı Julian Desiderio Euronews'e yaptığı açıklamada, "Eğer süper zenginlerden servet vergisi alabilirsek, gezegenimizi kurtarmaya yardımcı olacak fonlara sahip olabiliriz. Bu fonlar, çiftçiler de dahil olmak üzere iklim felaketinden etkilenen topluluklara yardım etmek için kullabilabilir." ifadelerini kullandı.

Süper zenginlere ait özel jetler karbon emisyonlarında önemli bir dengesizlik oluşturuyor. Oxfam'a göre en zengin yüzde 1'lik kesimden bir kişi, en yoksul yüzde 50'lik kesimden bir kişiye kıyasla ortalama 14 kat daha fazla karbon (CO2) salınımı yapıyor.

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