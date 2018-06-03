Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi harikalar yaratıyor

Daha önce Ziyamet İlkokulu'na bağlı olan ve geçen yıl şubat ayında özel eğitim okulu olarak eğitim vermeye başlayan merkez, 19 kayıtlı öğrencisi ve 4 öğretmeniyle harikalar yaratıyor

Özel eğitim öğrencileri yıl sonu gösterisinde bir defile, moden dans, halk dansları, step dansı ve şarkı performansları ile sahne aldılar. Bu yıl ilki gerçekleştirilen yıl sonu gösterisi veliler ve bölge halkı tarafından çok beğenildi. MAD(Make A Dıfference ) adlı yabancı uyruklu bir gönüllülük grubunun sponsorluğunda bu yıl fizyoterapi odası oluşturularak fizyoterapiye ihtiyaç duyan öğrencilere haftada 2 gün hizmet veren okul bunun yanında öğrencilerine akademik eğitim veriyor;t oplumsal uyum becerileri, mutfak, tarım ve atölye çalışmaları yapıyor. Sorumlu öğretmen Hale Sarı, Ziyamet köyü'ndeki iki katlı merkez binasının kullanışsız ve sıkıntılı olduğunu, tek katlı, geniş bahçeli bir merkezde çocukların daha güvende ve daha üretken olacağını belirterek yetkililerden bununla ilgili bir çalışma yapmalarını istedi.