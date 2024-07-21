Ziyamet'te araç yangını

20.07.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Ziyamet’te, Mehmet YAVUZ’un kullanımındaki EE 605 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümünde oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip tutuşması sonucu, söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümü, ön tamponu, lastikleri ve kaputu yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
Görsel: Arşiv
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