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Zorlu Töre ve Metin Feyzioğlu'ndan KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’ne ziyaret

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KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.
Zorlu Töre ve Metin Feyzioğlu'ndan KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’ne ziyaret

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, ziyarete ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, “Son derece samimi, içten ve muhabbet dolu bir ortamda sohbet ettik, çalışmalarımıza ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduk...” ifadelerini kulandı.

Suay, Töre ve Feyzioğlu'na ziyaretleri için teşekkür etti. 

 

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