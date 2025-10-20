Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman mazbatasını aldı.

Erhürman’a bugün saat 15.00’te, Yüksek Mahkeme binasının orta bahçesinde mazbatası verildi.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAKTAN BİR AN BİLE VAZGEÇMEYECEĞİM"

Tören sonrası konuşan Erhürman, “Yüksek Seçim Kurulu’muz hepimizin göğsünü kabartan bir emekle seçimi tamamladı. Demokrasinin bütün kurumlara ne kadar yerleştiğini görüyoruz. Anayasa’ya saygıdan, hukukun üstünlüğünü korumaktan bir an bile vazgeçmeyeceğim” dedi.

Yasaların Anayasa’ya uygunluğunun denetimi konusunda Cumhurbaşkanlığının aktif bir görev üstleneceğini de belirten Erhürman, “Yargımızla, kurumlarımızla ve demokrasimizle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.