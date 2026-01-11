773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu

CNN’in aktardığına göre Kazablanka kentinde bulunan ve 773 bin yıl öncesine olduğu tahmin edilen insan fosilleri ‘Gortte a Hominides’ adlı mağaradan çıkarıldı.

Fosiller Afrika’da bu döneme ait bulunan ilk hominin fosilleri olduğu için bilim insanları heyecanlı.

Dün (7 Ocak) Nature adlı dergide yayınlanan çalışmanın yazarlarından Jean-Jacques Hublin şöyle konuştu:

“Afrika’da yaklaşık 1 milyon yıl öncesine kadar çok sayıda hominin fosili var.

Fakat ondan sonra yaklaşık 500 bin yıl öncesine kadar bir sıçrama var. Aradaki dönemde neredeyse yok.”

Fransa’nın başkenti Paris’teki College de France’da paleoantropolog olarak çalışan Hublin şöyle devam etti:

“Bu boşluk ortasında bulunan bu fosiller son derece heyecan verici.”

Fas Kültür Bakanlığı da ülkenin batısındaki Kazablanka kenti banliyölerinde yaklaşık 773 bin yıl öncesine ait insan fosillerinin keşfedildiğini doğruladı.

Açıklamada bulunan insan fosillerinin insan evriminde kritik bir dönem hakkında eşi benzeri görülmemiş veriler sağladığı belirtildi.

Kalıntılar arasında birkaç yetişkin ve çocuk çene kemiği, diş kalıntıları ve kafatası sonrası parçalar yer alıyor.

Bakanlık bulunan insan fosilleriyle Fas ve Kuzey Afrika’nın insanlık tarihinin derin köklerini anlama konusundaki konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

Araştırmanın tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz.