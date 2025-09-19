  • BIST 11190.7
  • Altın 4853.638
  • Dolar 41.3854
  • Euro 48.6311
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİngiltere Filistin devletini tanıyacak; karar bu hafta açıklanabilir

AKP'de deprem! İki günde 5. istifa geldi

»
AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. AKP'de 2 günde 5 isim istifasını duyurmuş oldu.
AKP'de deprem! İki günde 5. istifa geldi

AKP'de istifalar peş peşe yaşanıyor. Bir istifa haberi de Çanakkale'den geldi. 

AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Eylül 2024'ten beri AKP Çanakkale İl Başkanlığını yürüten Ömer Faruk Göktürk, istifa açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet doğrultusunda, hem dünyada hem bölgesinde büyük bir istikrarla yürüyen, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen partimizin, en ufak bir boşluğu kaldıramayacağı kanaatiyle, görevimi devretmem gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Göktürk, istifasıyla ilgili olarak; "Kurulduğu günden bu yana milletin umudu olmuş, her zaman millet iradesini merkeze almış AK Partimiz, İktidarı boyunca tüm ülkemizde olduğu gibi Çanakkale’de de bir çok önemli hizmete, yatırıma imza atmıştır. Türkiye’nin son çeyrek asrına damga vurmuş bu kutlu hareketin neferi olmaktan her zaman gurur duydum. Bugüne kadar çeşitli kademelerinde hizmet ettiğim partimizde, Eylül 2024 tarihinden itibaren İl Başkanı olarak görev yapmış olmanın onur ve gururunu taşıyorum. İl Başkanlığı görevim boyunca, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, davamızın bayrağını daha yükseklere taşımak için elimden gelen gayreti gösterdim. Ancak, gerek babamın sağlık durumu, gerekse benim geçirmem gereken operasyonlar nedeniyle, uzunca bir süre Çanakkale’den ayrılmak zorunda kalacağım. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet doğrultusunda, hem dünyada hem bölgesinde büyük bir istikrarla yürüyen, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen partimizin, en ufak bir boşluğu kaldıramayacağı kanaatiyle, görevimi devretmem gerektiğini düşünüyorum. Tüm bu nedenlerle, Genel Merkezimizden, görevden affımı talep ettiğimi üzüntüyle bildiriyorum. Bu süreçte bana güvenerek İl Başkanlığı görevine layık gören Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş’a, önceki dönem ve mevcut Genel Merkez Yöneticilerimize, MKYK Üyemiz Fatih Şahin’e, Milletvekilimiz Ayhan Gider’e, omuz omuza mücadele ettiğim tüm teşkilat mensuplarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve en önemlisi bizlere gönül veren aziz hemşehrilerime şükran borçluyum. Bu bir veda değildir; aksine bu kutlu davaya bir nefer olarak, farklı alanlarda hizmet etmeye devam edeceğim bir yolculuğun yeni başlangıcıdır"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CHP'nin avukatı Çağlayan: Mahkemenin kurultayı beklemesi önemli15 Eylül 2025 Pazartesi 12:29
  • CHP Kurultay davası ertelendi!15 Eylül 2025 Pazartesi 12:23
  • Mansur Yavaş’tan Melih Gökçek’e: Ailece Ankara’ya çökmüşler, hakkında iki kitap dolusu “yolsuzluk” yazıldı, hiçbir işlem yapılmadı!14 Eylül 2025 Pazar 18:00
  • CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon; Belediye Başkanı Hasan Mutlu dâhil 48 kişi hakkında gözaltı kararı!13 Eylül 2025 Cumartesi 15:26
  • Ekrem İmamoğlu: Bunlar, benim diplomam iptal olsun diye ‘KKTC diye bir ülke yok’ bile diyebilirler12 Eylül 2025 Cuma 16:10
  • Hakan Fidan: AB'ye tam üyelik Türkiye için stratejik bir hedef olmayı sürdürüyor12 Eylül 2025 Cuma 09:20
  • Türkiye'nin karanlık dönemi: 12 Eylül darbesinin üzerinden 45 yıl geçti12 Eylül 2025 Cuma 08:50
  • Türkiye'de anket sonuçları açıklandı: Kayyum kararı ters tepti!09 Eylül 2025 Salı 16:53
  • Baskı devam ederse Türkiye'de hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız09 Eylül 2025 Salı 12:59
  • AKP'ye soğuk duş! Son anket açıklandı09 Eylül 2025 Salı 09:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti