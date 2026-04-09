Akpınar açıkladı: DP, pazartesi Meclis'te yok!

Demokrat Parti’nin yasa gücünde kararname sürecinde sistematik şekilde devre dışı bırakıldığını kaydeden Akpınar, buna rağmen devlet sorumluluğuyla hareket ettiklerini ancak gelinen aşamada ortaya çıkan tablonun "kabul edilemez" olduğu görüşünü belirtti.

Parti adına yazılı açıklama yapan Akpınar, son günlerde ülkede yaşanan gelişmelerin demokratik siyaset zemininin ne kadar hassas bir dengede ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

- “Sürecin Cumhuriyet Meclisi’ne yönelik fiili müdahale boyutuna taşınması kabul edilebilir değil”

Hükümet tarafından Bakanlar Kurulu kararıyla başlatılan ve yasa gücünde kararname ile yürürlüğe konulan sürecin, muhalefet ve bazı sendikal çevreler tarafından yürütülen algı yönetimi ve yönlendirmeler sonucunda toplumsal bir gerilime dönüştürüldüğünü söyleyen Akpınar, bu sürecin Cumhuriyet Meclisi’ne yönelik fiili müdahale boyutuna taşınmasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Sendikaların toplumun önemli bir parçası olduğunu kaydeden Akpınar, hiçbir yapının halkın tamamının iradesiymiş gibi hareket ederek Anayasal kurumlara baskı kuramayacağını dile getirdi.