Alkollü sürücü kaza yaptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 23 Mart 2026 tarihinde saat 06.30 sıralarında Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada Lydia Natasha Minga (K-25), sürüş ehliyetsiz ve 111 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZZY 664 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada dönel kavşağa geldiğinde, aynı istikamette ilerleyen Cemil Aydıngönül (E-34) yönetimindeki PL 665 plakalı kamyonun sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon savrularak yolun solundaki refüjde durdu. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Çağdaş Arslan ve Bekir Yıldız, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazaya neden olan sürücü Lydia Natasha Minga ile aracı kullanmasına izin veren Etinosa Godspower Odia (E-22) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.