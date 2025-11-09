  • BIST 10924.53
Atatürk 87'nci ölüm yıl dönümünde KKTC'de de törenlerle anılacak

Türk milletini esaretten kurtaran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yarın, ölümünün 87’nci yıl dönümünde Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de tören ve etkinliklerle anılacak.
Atatürk 87'nci ölüm yıl dönümünde KKTC'de de törenlerle anılacak

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te ülke genelinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak; gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Atatürk’ü anmak için başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde ve bucaklarda anma törenleri düzenlenecek.

-Lefkoşa

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da ilk tören saat 09.02’de Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek. Törende, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak.

-AKM’de Atatürk’ü Anma Programı

Atatürk’ü Anma Programı ise saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak programda, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu dinleti sunacak. Anma programında, sırasıyla Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına konuşmalar yapılacak.

Program, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından sunulacak oratoryo ile tamamlanacak.

-Girne

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören, 08.55’te protokol sırasına göre Anıta çelenklerin sunulması ile başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirilecek.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önündeki tören saat 08.50’de protokol sırasına göre çelenklerin Anıta konulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek.

Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğretmeni Sabah Houkan’ın ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından P. Ütğm. Mehmet Yıldız’ın konuşma yapacağı törende şiirler de okunacak.

-İskele

İskele’de Ecevit Meydanı’ndaki tören saat 08.45’te başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirilecek.

İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı Çocuk Bakım ve Eğitim Merkezi öğrencilerinin okuyacağı şiirin ardından, Muharrem Döveç Ortaokulu öğretmeni tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

İskele Maarif Anaokulu öğrencilerinin okuyacağı şiirlerin ardından tören Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri adına yapılacak konuşmayla tamamlanacak.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önündeki tören saat 08.55’te protokol sırasına göre çelenklerin Anıta konulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrencisi Hasarı Berk Balh tarafından "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum" şiiri okunacak.

Tören, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Öğretmeni Düriye Taş'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona erecek.

-Lefke

Lefke’deki anma töreni saat 08.45’te Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması ile başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesiyle devam edecek.

Özel defterin imzalanmasının ardından Kaymakamlık adına Lefke Gazi Lisesi Tarih öğretmeni Bekir Tosun günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak. Tören Lefke Gazi Lisesi öğrencisi İlhamcan Öztuğ’un okuyacağı şiirle tamamlanacak.

-Akdoğan

Akdoğan Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da protokol sırasına göre Anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Emine Ademgil Özmanevra günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak.

Şiirlerin okunması sonrasında tören, Polatpaşa Lisesi öğrencilerinin oratorya dinletisiyle sona erecek.

-Geçitkale

 

Geçitkale Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da protokol sırasına göre Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek.

Ulukışla İlkokulu Öğretmeni Aleyna Delikuş’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Ulukışla İlkokulu 5. Sınıf öğrencilerinin ‘‘Sonsuza Dek Kalbimizde’’ adlı oratoryo dinletisi sunulacak.

-Mehmetçik

Mehmetçik Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre Anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrasında tören şiir ve koro dinletisi ile tamamlanacak.

-Girne’de Kırış müsabakaları düzenlenecek

Öte yandan Taekwondo Federasyonu, Girne’de, Kırış müsabakaları düzenleyecek. Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yer alacak etkinlik saat 16.00’da başlayacak.

 

