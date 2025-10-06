Berova: Türkiye’den market zincirine arazi kiralandığı ya da izin verildiği iddiası doğru değildir

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, son günlerde basında yer alan “Türkiye’den bir market zincirine 49 yıllığına arazi kiralandığı ve yüzde 1 gümrük vergisiyle market açılacağı” yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, son günlerde basında yer alan “Türkiye’den bir market zincirine 49 yıllığına arazi kiralandığı ve yüzde 1 gümrük vergisiyle market açılacağı” yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Berova, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Bakanlar Kurulu’nun Türkiye’den bir market zincirine 49 yıllığına arazi kiralayıp sadece yüzde 1 gümrük vergisiyle market açma izni vermesi için herhangi bir protokol imzalandığı doğru değildir” dedi.

İddiaları dile getiren ve bu yönde açıklama yapan siyasileri eleştiren Berova, “Diledikleri zaman bizlere ulaşıp doğru bilgi alabilecekleri halde, dedikodular üzerinden açıklama yapmalarını halkı manipüle etme girişimi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçim döneminde bu tür söylentilerin yayılmasının siyasi etik ile bağdaşmadığını vurgulayan Berova, “Bir kez daha altını çizmek isteriz ki, Bakanlar Kurulu Türkiye’den herhangi bir market zincirine arazi kiralamamış ve düşük gümrük vergisiyle market açma izni vermemiştir” dedi.